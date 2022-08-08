Siirt'te boğulma vakalarına karşı 'uyarı levhası' asıldı

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)SİİRT'te son zamanlarda artan boğulma vakalarına karşı, valilik tarafından görevlendirilen ekipler, baraj, gölet, akarsu ve sulama kanallarına 'uyarı levhaları' astı.
Valilik kararıyla kentte artan boğulma olaylarına karşı uyarı levhası hazırlandı. Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye'de her yıl çok sayıda kişinin serinlemek ve yüzmek amacıyla girdikleri baraj, gölet, akarsu ve sulama kanallarında boğulduğu belirtildi. Açıklamada, "Siirt'te son 5 yılda toplam 29 vatandaşımız serinlemek, balık tutmak ve piknik yapmak amacıyla gittikleri baraj, gölet, akarsu ve sulama kanalı gibi yerlerde kontrolsüz olarak suya girilmesi nedeniyle maalesef boğularak hayatını kaybetmiştir. İl Jandarma Komutanlığı´nca baraj, gölet, akarsu ve sulama kanalı alanlarında 'Suya girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı 212 uyarı levhası takıldı. Suda boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi için çalışmalar sürüyor" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU
2022-08-08 14:11:58
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