Siirt´te patpat devrildi: 6 işçi yaralı

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)SİİRT'te Şirvan ilçesinde patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 işçi yaralandı.
Kaza, Şirvan ilçesine bağlı Narlıkaya köyü yolunda meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada fıstık ve çapa işi yapmaya giden 6 işçi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Siirt / Sirvan Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2022-09-17 14:56:30
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