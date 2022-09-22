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Yargıtay Başkanı Akarca, Siirt Adalet Sarayı'nı ziyaret etti

DHA

Yargıtay Başkanı Akarca, Siirt Adalet Sarayı'nı ziyaret etti


Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA)- YARGITAY Başkanı Mehmet Akarca, Siirt Adalet Sarayı'na giderek, geçen aylarda göreve başlayan Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde memleketi Siirt'e gelen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, geçen aylarda göreve başlayan Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca´ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akarca'ya ziyarette Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erhan Obut, İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Altay, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Nizam Dilek ve hakim ile savcılar da eşlik etti. Burada konuşan Akarca, memleketi Siirt´te bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Her şeyin temelinde eğitilmiş, vicdan sahibi, adalet duygusu gelişmiş, fedakar meslektaşlarımıza ihtiyacımız var. Onları sizler de görüyoruz. Onun için her zaman moralimiz yüksek" dedi.
Ziyaretin sonunda heyet, Siirt Adalet Sarayı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindekiler, daha sonra Siirt Baro Başkanı Avukat Kenan Bilge´yi ziyaret etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK
2022-09-22 20:48:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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