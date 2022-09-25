6'ncı kat balkonunda tehlikeli sallanma

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Gıyasettin TETİK/ SİİRT, (DHA)SİİRT´te bir apartmanın 6´ncı katındaki balkona kurulan salıncakta küçük bir kız çocuğunun tek başına tehlikeli bir şekilde sallanması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Siirt´te Kooperatif Mahallesi´nde 6 katlı apartmanın son katındaki dairenin balkonuna kurulan salıncakta küçük bir kız çocuğunun tek başına sallanması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde balkonun etrafında hiçbir güvenlik önlemi olmadığı, salıncakta sallanan çocuğun tehlikenin farkında olmadan korkulukları aşacak yükseklikte sallandığı görülüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Siirt Gıyasettin TETİK

2022-09-25 13:26:25



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