Devrilen traktörün römorkunun altında kalan Enes öldü

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA)SİİRT´in Şirvan ilçesinde devrilen traktörün römorkunun altında kalan 10 yaşındaki Enes Can Yaral, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şirvan ilçesine bağlı İkizler köyü Nergizler mezrasında odun yüklü traktör, sürücüsü Nurettin Yaral´ın kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada römorkun altında kalan yeğeni Enes Can Yaral, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülen Enes Can Yaral, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaral'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, hastaneye gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU

2022-09-28 19:50:12



