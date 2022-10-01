Ceviz ağacından düştü, hastanede kurtarılamadı

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Gıyasettin TETİK/ SİİRT, (DHA)SİİRT'in Eruh ilçesinde, ceviz ağacından düşen Selim Yılmaz (42), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Çetinkol köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ceviz toplamak için ağaca çıkan Selim Yılmaz, dengesini kaybederek düştü. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri, sevk edildi. Ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesinin, otopsinin ardından Çetinkol köyünde defnedileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Gıyasettin TETİK

2022-10-01 16:33:49



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