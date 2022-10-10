Akülü sandalyesiyle yolda kalan engelli genç polis otosuyla götürüldü

Gıyasettin TETİK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te aküsü bittiği için yolda kalan bedensel engelli, sandalyesiyle birlikte polis aracına alarak ailesinin yanına götürdü.
Bahçelievler Mahallesi Cemil Ertekin Caddesi'nde, bedensel engelli Mithat Alptekin, akülü sandalyesinin şarjı bitince yolda kaldı. Durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akülü sandalyesini de polis aracına alarak, Alptekin´i ailesinin yanına ulaştırdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Gıyasettin TETİK
2022-10-10 19:31:47
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