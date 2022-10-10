Akülü sandalyesiyle yolda kalan engelli genç polis otosuyla götürüldü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gıyasettin TETİK/SİİRT, (DHA)SİİRT'te aküsü bittiği için yolda kalan bedensel engelli, sandalyesiyle birlikte polis aracına alarak ailesinin yanına götürdü.

Bahçelievler Mahallesi Cemil Ertekin Caddesi'nde, bedensel engelli Mithat Alptekin, akülü sandalyesinin şarjı bitince yolda kaldı. Durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akülü sandalyesini de polis aracına alarak, Alptekin´i ailesinin yanına ulaştırdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Gıyasettin TETİK

2022-10-10 19:31:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.