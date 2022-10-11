Siirt'te silahlı kavga: 3 yaralı

Gıyasettin TETİK/SİRT, (DHA)SİİRT'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1408´inci sokakta meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, D.Ç., S.E. ve F.B. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt Gıyasettin TETİK
2022-10-11 22:05:41
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