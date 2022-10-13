

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT´e gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu´nu makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş `İl Buluşmaları´ programı kapsamında Siirt´e gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Erbaş, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu´nu makamında ziyaret etti. Valiliğe girişinde Vali Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Erbaş, Valilik Şeref defterini imzaladı. Daha sonra Vali Hacıbektaşoğlu´nun makamına geçen Erbaş, bir süre görüştü. Vali Hacıbektaşoğlu, ziyaret anısına, Erbaş´a Türk bayrağı işlemeli bir tiftik battaniyesi hediye etti. 3 gün boyunca Siirt´te çeşitli ziyaret ve programlara katılacak olan Erbaş, Valilik ziyaretinin ardından kanaat önderleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile bir araya gelecek. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Siirt Mehmet Yücel DURAK

2022-10-13 20:04:57



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