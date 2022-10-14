Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt´te cami açılışına katıldı



Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Siirt´te açılışını yaptığı Şeyh Faraç Camii´nde cuma hutbesinde, "Hiç kimse hakkı olmayan bir karış toprağı almasın eğer alır ise kıyamet gününde Allah 7 kat yeri onun boynuna dolar" dedi.

Siirt´e gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kent merkezinde üniversite öğrencileri ile buluştu. İbrahim Hakkı Kız Öğrenci Yurdu icazet törenine katılan Erbaş, kent merkezinde bir iş adamı tarafından yaptırılan Şeyh Faraç Camii´nin de açılışını gerçekleştirdi. Burada cuma namazını da kıldıran Erbaş, hutbede, "Peygamber efendimiz bir hadislerinde bizlere şöyle uyarmıştır; Hiç kimse hakkı olmayan bir karış toprağı almasın. Eğer alır ise kıyamet gününde Allah 7 kat yeri onun boynuna dolar. O halde aziz kardeşlerim hiçbir ayrıcalığın olmadığı, haklı ve haksızın mutlaka ortaya çıkarılacağı, herkese hakkının tam olarak ödeneceği mahşer gününde mahcup olmamak için kul ve kamu hakkını ihlal etmekten şiddetle sakınalım" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK

2022-10-14 15:05:01



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