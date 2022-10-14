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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt´te cami açılışına katıldı (2)

DHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Siirt´te cami açılışına katıldı (2)


ERBAŞ, İCAZET TÖRENİNE KATILDI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Siirt Kapalı Spor Salonu´nda gerçekleşen Hafızlık İcazet Töreni´ne katıldı. Törende Erbaş, 250 kişiye hafızlık belgesi verdi. Erbaş, yaptığı konuşmada, "Burada birinci Kuran ziyafeti gerçekleştiriyoruz. Alimler diyarı, veliler diyarı Siirt´imize çok güzel yakıştı bu güzel hafızlık, bu hafızlık merasiminde bulunmak. Bizim için büyük bahtiyarlık vesilesidir. Burada bulunan tüm hafızları tek tek tebrik ediyorum" dedi.
Törene, Erbaş´ın yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Ak Parti Milletvekili Osman Ören, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Tören, hafızlık belgesi alan öğrencilerin geçiş töreninin ardından sona erdi. (DHA)Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2022-10-14 19:16:36

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