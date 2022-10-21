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Siirt'te, PKK'nın 29 yıl önce katlettiği 22 sivil anıldı

DHA

Siirt'te, PKK'nın 29 yıl önce katlettiği 22 sivil anıldı


Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT'in Baykan ilçesine bağlı Günbuldu köyü Derince mezrasında, 21 Ekim 1993'te PKK´lı teröristler tarafından katledilen 14'ü çocuk, 22 sivil, düzenlen törende, dualarla anıldı. 
Derince mezrasında 21 Ekim 1993´te PKK´lı teröristler tarafından şehit edilen 14´ü çocuk, 22 sivil vatandaş için şehitlikte tören düzenlendi. Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emin Bağlı, Veysel Karani Belde Belediye Başkanı Murat Akgün, şehit yakınları ve köylüler katıldı. Kur´an-ı Kerim tilavetinin ardından, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu tarafından şehitler için dualar okundu.
Törende konuşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Terör örgütü PKK´nın adının `Bebek Katili´ olarak tescil edildiği Baykan ilçemize bağlı Günbuldu köyü Derince mezrasında, 21 Ekim 1993 gecesi terör örgütü tarafından haince düzenlenen saldırıda 14´ü çocuk, 22 sivil masum vatandaşımız katledilmiştir. Terör örgütü, hain saldırıda köy halkını okulun önünde toplayarak kurşuna dizerek şehit etmiştir. 7 vatandaşımız o saldırıdan yaralı olarak kurtulmuştur. Burada şehitlerimizi anmak için toplandık, tabi bizler bunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, Hafızalarımızda dün olmuş gibi tazedir. Bunu yaşadığımız süreç içerisinde gördük. Terör örgütünü Türkiye´nin başına bela edenler, Siirtlinin, Şırnaklının, Hakkarilinin, bölgenin ve Türkiye´nin başına bela edenler şunu unutmasınlar, başarılı olamadılar, olamayacaklar, onların sahipleri de başarılı olamamıştı, şimdi de olamayacaktır. Bugün terör bitme noktasına gelmiş, güvenlik güçlerimiz büyük bir imanla, vatan sevgisiyle, devlete bağlılıkla büyük bir mücadele ile terörü bitme aşamasına getirmiştir. Ancak şunu görüyoruz, bitme noktasındaki terör örgütüne destek olmak ve can suyu verenler var, devletimiz buna asla müsaade etmeyecektir."
Konuşmaların ardından Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler şehit mezarlarını ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Şehit yakınları ile yakından ilgilenen Hacıbektaşoğlu, kendilerine başsağlığı ve sabır diledi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Siirt / Baykan Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2022-10-21 17:34:18

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