14 yaşındaki cinayet şüphelisinin kaçarken görüntüleri ortaya çıktı



Gıyasettin TETİKTuran KOYUNCU/SİİRT, (DHA)SİİRT'te tartıştığı arkadaşı Mustafa Kızılkaya´yı (14) bıçaklayarak öldüren C.S.'nin (14) olay yerinden kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde C.S.´nin, Kızılkaya ailesinin evine geldiği, bir süre içeride kaldıktan sonra da kapının önünde çıkardığı ayakkabılarını bile giymeden koşarak uzaklaştığı görüldü.

Olay, 26 Ekim günü akşam saatlerinde Yeni Mahalle´de meydana geldi. Mustafa Kızılkaya ile eve gelen arkadaşı C.S. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Kızılkaya, kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. C.S. kaçarken, evine kapısının açık olduğunu fark edip, Kızılkaya´nın yaralandığını gören bir komşusunun ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kızılkaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mustafa Kızılkaya´nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, C.S.´yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, C.S.´nin eve gelip, bir süre sonra kaldıktan sonra kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde C.S., Kızılkaya´nın yaşadığı eve girip bir süre kaldıktan sonra koşarak çıkıyor. C.S.'nin kapının önünde bıraktığı ayakkabılarını bile giymeden uzaklaştığı görülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Siirt Gıyasettin TETİK, Turan KOYUNCU

2022-10-29 15:58:57



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