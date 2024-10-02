Siirt kendi asfaltını üretecek

Siirt Valiliği İl Özel İdaresi, yeni bir asfalt üretim tesisi kuruyor. Tesis faaliyete geçmesi ile yılda yaklaşık 259 bin 200 ton sıcak karışım asfalt (BSK) üretimi ve 157 kilometrelik yol yapımı hedefleniyor.

Tesis alanında incelemelerde bulunan Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Asfalt Plenti Tesisi ile kentin kendi asfaltını üreteceğini belirterek şunları söyledi:

"Hedefimiz ilimizin, özellikle kırsal alanındaki yollarının ana yolla köy grup yollarının tamamının BSK halinde bütünlüğü sıcak karışım, asfalt halinde olmasıdır. Şu anda içinde bulunduğumuz 110 dönümlük hazineye ait alanın biz idaremiz adına tahsisini sağladık.