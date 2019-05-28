İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Siirt'in Tillo ilçesinde yürütülen operasyonlarda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Siirt'in Tillo ilçesinin Çınarlısu köyü kırsalında "Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu" devam ediyor.
Operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK mensubu 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Teröristlerden birisinin Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar od adlı Naif Meral isimli terörist olduğu tespit edildi.
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