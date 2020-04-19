Siirt'te 4 köy ve 5 mezrada karantina uygulaması kaldırıldı

AA

Siirt'in Şirvan ilçesinde 4 köy ve 5 mezrada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ‪Şirvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akgeçit, Taşyaka, Kesmetaş ve Oya köyleri ile Bistan, Kayahisar, Kayalı, Bindal ve Ankebir mezralarında Kovid-19 testi pozitif çıkan bazı kişilerle teması olanların tespit edilmesi üzerine karantina uygulamasının başlatıldığı hatırlatıldı.

Bu köy ve mezralardaki karantina tedbirlerinin sona erdiği bildirilen açıklamada, karantina kurallarına sabırla uyan vatandaşlara teşekkür edildi.