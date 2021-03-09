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Siirt'te 40 kovanla başladığı arıcılıkta 300 kovana ulaşan kadın girişimci markalaşmayı amaçlıyor

Siirt'te, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"nden aldığı 40 kovan hibe desteği ile köyün tek kadın arıcısı olan ve kovan sayısını 300'e çıkaran Şükrüye Özbey (23),bal üretiminde markalaşmayı hedefliyor.

Siirt'te 40 kovanla başladığı arıcılıkta 300 kovana ulaşan kadın girişimci markalaşmayı amaçlıyor
AA

Merkeze bağlı Bayraktepe köyünde yaşayan Özbey, 2007'de televizyonda arıcılık yapmak isteyenlere hibe desteği verildiğini öğrenince İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etti. Başvurusu kabul edilerek destek verilen Özbey, ürettiği bala talep zamanla artınca üretimi artırarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Siirt Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, beraberinde İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve kurum personeliyle, arıcılık yaparak aile bütçesine katkıda bulunan Özbey'i köyünde ziyaret ederek, azminden dolayı teşekkür etti.

Karaca, girişimci Özbey'in köyde kadınlara model olduğunu belirterek, "2016-2017 yıllarında Tarım İl Müdürlüğümüzün desteğiyle 40 kovanla üretime başlayan Özbey, bugün kovan sayısını 250-300'e çıkarmış. Bu başarılı mücadelesinden dolayı kendisini kutluyorum. Kadınların iş gücü hayatına girerek ailelerine katkı sağlıyor olması çok önemlidir. Devlet olarak bu tür girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da mesleğini severek yapan ve arıcılıkta herkese örnek olan Özbey'in, ürettiği balın büyük talep görmesi üzerine üretim kapasitesini daha da artırmayı amaçladığını söyledi.

Özbey de devletin desteğiyle iş hayatına atıldığını, bal üretiminde markalaşmayı hedeflediğini aktardı.

En büyük destekçisinin ailesi olduğunu ifade eden Özbey, şunları söyledi:

"Devletin hibe desteği bana moral verdi. Cesaretim artınca bu işi daha da ilerletmeyi amaçlıyorum. Şu an 250-300 kovanım var. Her yıl üretimi artırmayı amaçlıyorum. Ailem bana çok destek veriyor. Arıcılık aslında benim sevdiğim, yapabileceğim bir meslekti. Ürettiğim balı markalaştırıp ülkenin her tarafına satmayı amaçlıyorum."

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