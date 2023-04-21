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Siirt'te akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 30 yaşındaki Emrah Nas, tartıştığı akrabası S.N.´nin 58 yaşındaki babası Kadri N. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Hafif yaralanan Kadri N., gözaltına alındı

Siirt'te akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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DHA

Olay, ilçeye bağlı Kayabağlar Beldesi´nde meydana geldi.

Bir kıraathanede Emrah Nas (30) ile akrabası S.N. arasında sebebi henüz bilinmeyen tartışma yaşandı. Tartışmaya S.N.´nin babası Kadri N.'nin de karışmasıyla olay bıçaklı kavgaya dönüştü.

Emrah Nas, Kadri N. tarafından bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Emrah Nas, kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan Kadri N. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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