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        Siirt'te çaya düşen Veysi, akıntıya kapılarak boğuldu

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde dengesini kaybedip, çaya düşen Veysi Ulukan, akıntıya kapılarak boğuldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 18:28
        Siirt'te çaya düşen genç boğuldu
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        Siirt'te, çaya düşen Veysi Ulukan (19), hayatını kaybetti.

        Kurtalan ilçesi Gözpınar köyünde oturan Veysi Ulukan, balık tutmak için arkadaşları ile yakından geçen Yanarsu Çayı'na gitti.

        Burada dengesini kaybedip, suya düşen Ulukan, akıntıya kapıldı. Bölgeye Siirt, Bitlis ve Batman'dan gelen dalgıçlar ile itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gözden kaybolan Ulukan için kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmasında Ulukan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Ulukan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

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