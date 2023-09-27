Siirt'te epilepsi hastası genç, balkondan düşerek öldü
Siirt'te epilepsi hastası genç, 6. kattaki evlerinin balkonunda nöbet geçirerek dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ağır yaralanan talihsiz genç, hastanede öldü
Siirt'te epilepsi hastası genç, oturdukları 6. kattaki evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
AA'nın haberine göre, Bahçelievler Mahallesi 1429. Sokak'taki bir apartmanın 6. katında oturan epilepsi hastası Tayyip Taner Özekinci (19), balkonda nöbet geçirmesi sonucu dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Özekinci, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamadı. Cenaze otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.