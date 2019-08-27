Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Siirt'te gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

HABERTURK.COM

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin 300 bin lira ödülle aranan gri listedeki "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu belirlendi

Son dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos'ta Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu tespit edildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Tacizci öyle bir şey yaptı ki! Polisin gelmesini bekledi - Haberler
GÜNDEMTacizci linçten korkup öyle bir şey yaptı!
Son dakika! Küçükçekmece'deki cinsel istismar davasında ilk duruşmada karar - HABERLER
GÜNDEMKüçükçekmece'deki cinsel istismar davasında ilk ...
Bu kadarına da pes dedirten satırlı maganda
GÜNDEMSatırlı trafik magandası 'pes' dedirtti
Son dakika haberi! İmamoğlu'ndan otogar açıklaması: Devri 15 gün içinde gerçekleşecek
GÜNDEMİmamoğlu'ndan otogar açıklaması
Son dakika acı gerçek! Emine Bulut, eski eşine açtığı davadan 'işsiz kalmasın' diye vazgeçmiş
GÜNDEMEmine Bulut cinayetinde kahreden gerçek ortaya ...
SON DAKİKA! THK ve Kızılay yöneticileri hakkında suç duyurusu - HABERLER
GÜNDEMTHK ve Kızılay yöneticileri hakkında suç duyurusu
Son dakika: FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü tutuklandı
GÜNDEMFETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü yakalandı
İstanbul Valiliği: 13 günde 16 bin 423 kaçak göçmen başka illere gönderildi
GÜNDEM13 günde 16 bin 423 kaçak göçmen İstanbul'dan ...
Son dakika! Kayınbiraderi baltayla ağır yaraladı: Sonum Emine Bulut gibi olacak! - Haberler
GÜNDEMBaltalı dehşet: Sonum Emine Bulut gibi olacak
"Çocuklarınızı korsan servislere emanet etmeyin"
GÜNDEM"Çocuklarınızı korsan servislere emanet etmeyin"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X