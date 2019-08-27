İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos'ta Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu tespit edildi.
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