Siirt'te husumetli aileler barıştırıldı

AA

İlçede 2 ay önce bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga nedeniyle aralarında husumet oluşan Tartuş ve Çağlayan aileleri, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, AK Parti Kayabağlar Belediye Başkanı Salim Seven ve kanaat önderlerinin girişimiyle barıştırıldı.

Kayabağlar İskender Eviz Taziye ve Mevlit Evi bahçesinde düzenlenen barış töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, törende yaptığı konuşmada, ailelerin barışmasına vesile olanlara teşekkürlerini sundu.

Bu cesareti gösterdikleri için her iki aileye teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Nihayetinde hepimiz insanız, nefis taşıyoruz. İnsanın yaşadığı küçük bir ailede, köyde, toplulukta mutlaka meseleler yaşanır. Mutlaka hata yaparız. Gönül ister ki bunlar sevgiyle, saygıyla aşılsın. Ama bu nefis bazen çok acı sonuçlara yol açabiliyor. Biz yaratılanı yaratandan ötürü seven bir dinin, bir toplumun, bir kültürün mensuplarıyız. Cenabıallah en çok affetmeyi sever, en çok affedenleri sever. Nihayetinde bugün ailelerimiz bu cesareti ve iradeyi gösterdiler ve iki aile arasında husumet barışla sonuçlandı. Başta aile büyüklerine ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu barış inşallah bütün Kayabağlar'a, Kurtalan ve Siirt'e örnek olur."

Kayabağlar Belediye Başkanı Seven ise barışın daim olması temennisinde bulundu.

Kanaat önderi Sıbgatullah Sevgili de İslam'da barış ve kardeşliğin önemini anlattı, barışa vesile olanlara teşekkür etti.

Tören, okunan duanın ardından iki ailenin büyüklerinin Kur'an-ı Kerim'in altından geçip barış yemini etmesi ve davetlilere tatlı ikramında bulunulmasıyla sona erdi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ve vatandaşlar katıldı.