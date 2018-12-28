Siirt'in Pervari ve Eruh ilçe kırsalında bulunan Yazlıca ve Yassıdağ bölgeleri geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen noktalara karşı duyarlı olması istendi. Açıklamada, "10 Aralık 2018 tarih ve 449 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince ilimizde bulunan Yazlıca ve Yassıdağ Dağ bölgeleri 01 Ocak 2019'dan 31 Aralık 2019'a kadar geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ile güven ortamının sürdürülmesi amacıyla girişleri yasaklanmıştır" denildi.

HEREKOL'DA 11 AYDA 700 OPERASYON

Öte yandan, Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Pervari ilçesindeki 2047 rakımlı Herekol Dağı’nı teröristlere dar etti. İHA'nın haberine göre, bir dönem terör örgütü PKK’nın kamp alanı olarak kullandığı dağa son 11 ay içerisinde 700 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 56 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında terör örgütünün sözde kadın kolu komutanlarından ve Herekol sorumlusu F.İ. ve sözde Hareketli Birlik Herekol sorumlusu A.K. de bulunuyor. Son dönemde sürdürülen kararlı operasyonlar sayesinde büyük kayıplar veren teröristleri takibe alan güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonu sürüyor.

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