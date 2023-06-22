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Siirt'te iki ilçede tarım araçları devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde 'pat pat' olarak bilinen tarım araçlarının devrildiği iki ayrı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Siirt'te iki ilçede tarım araçları devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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AA

Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde "pat pat" diye tabir edilen tarım araçlarının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şirvan'da Kemal Cengiz'in (20) kullandığı tarım aracı, Siirt-Pervari karayolu Taşlı köyü Yatağan mezrasında devrildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

AA'nın haberine göre; kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki B.D. (16) ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cengiz'in cenazesi de otopsi işlemleri için Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ERUH'TAKİ KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

M.B.G. (26) idaresindeki tarım aracı ise Eruh'a bağlı Yeşilören köyünde devrildi.

Kazada yaralanan ve Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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