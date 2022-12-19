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Siirt'te uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesinde kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

Siirt'te uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 2 kişi ağır yaralandı
Kamyonet uçuruma yuvarlandı! 2 kişi ağır yaralandı
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AA

AA'nın haberine göre, M.S.A'nın kullandığı kamyonet, Narsuyu köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan A.A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, zabıta ekipleri ile güvenlik korucuları ve köylüler geldi.

Araçtan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından vatandaşların da yardımıyla güvenli gölgeye ulaştırıldı.

Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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