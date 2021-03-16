Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Soruşturma kapsamında, 9 Mart'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanmış, zanlıların adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 57 mermi, kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve cep telefonu ele geçirilmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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