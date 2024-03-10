İslam dünyasında gözlerin çevrildiği Ramazan ayı başladı. Yurdumuzun dört bir yanında bu ay itibariyle oruç tutarak ve teravih namazları kılarak ibadet edecek yurttaşlarımız için Siirt dahil olmak üzere il il teravih namazı saatlerini derledik. İşte, Ramazan ayının ilk haftasının 2024 Siirt teravih namazı saatleri...