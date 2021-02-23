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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde incelemede bulundu

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Eruh ve Pervari ilçesine bağlı köylerde incelemelerde bulundu.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, köylerde incelemede bulundu
AA

Hacıbektaşoğlu, Eruh'un Okçular köyü Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, zor şartlar altında görev yapan askere teşekkür etti, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

Hacıbektaşoğlu, Okçular İlkokulunu da ziyaret ederek, eğitimle ilgili ilgi aldı, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Köyde vatandaşlarla bir araya gelen Hacıbektaşoğlu, köyün alt yapı ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için imkanlar dahilinde çalışmalar yapılacağını aktardı.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra Pervari'nin Doğanca köyü ve askeri üs bölgesini ziyaret etti.

Köyde yaşayanların taleplerini dinleyen Hacıbektaşoğlu, köyün ihtiyaçlarının karşılanması için desteğinin devam edeceğini kaydetti.

Teröre asla fırsat verilmeyeceğini ifade eden Hacıbektaşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin birliği, bütünlüğü, esenliği, halkımızın geleceği için ne gerekirse onu yapmaya devam ediyoruz. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte. Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde çözerek, herkesin doğduğu topraklarda yaşaması ve doymasını sağlamayı amaçlıyoruz. Huzur ve güven ortamını güçlendirerek, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştiriyoruz."

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan ve Pervari Kaymakamı Aziz Kayabaşı da katıldı.

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