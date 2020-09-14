Siirtli bobinaj ustası mesleğini 55 yıldır sürdürüyor

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Küçük yaşta oto elektrikçiliğe ilgi gösteren ve zamanla araç motorlarına konusunda araştırmalar yaparak kendini geliştiren 73 yaşındaki Melayim, bir yıl kalfa olarak çalıştıktan sonra kendi iş yerini açtı.

Melayim, Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerinde 2 oğluyla çalışıp ilerleyen yaşına rağmen mesleğini severek devam ettiriyor.

Bobinaj sarmanın hem beden gücü hem de matematik bilgisi gerektiren, zor bir meslek olduğunu vurgulayan Melayim, "Küçük yaşlardan beri motorlara ilgim vardı. Bazı yardımcı kitapları okudum. Deneme yanılma sistemiyle bobinaj sardım. Sabah erkenden iş yerimi açıyor, geç saatlere kadar iç piyasadan gelen motorların sarımını yapıyorum." dedi.

Melayim, 55 yıllık meslek hayatı boyunca 9 kalfa yetiştirdiğini belirterek "Yetiştirdiğim 6 kalfa İstanbul, Bursa ve Elazığ'da çalışıyor. Ayrıca 2 oğlumu da bu işte yetiştirdim. Zor ama keyifli bir meslek. Ömrüm el verdikçe çalışmayı sürdüreceğim." diye konuştu.

Siirt Kaynakçılar ve Demirciler Odası Başkanı Hüseyin Akbay da "Odamız bu yıl Nihat ağabeyimize 'Yılın Ahisi' olmayı teklif etti. Bu teklifi geri çevirmediği için kendisine teşekkür ediyorum. Kendisini ve yolunda ilerleyen çocuklarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.