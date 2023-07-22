Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Siirt’te otomobil yolda çukura düştü: 1 ölü, 5 yaralı

        Siirt’te otomobil yolda çukura düştü: 1 ölü, 5 yaralı

        Siirt'e otomobilin çukura düşmesi sonucu 6 kişinin yaralandığı kazada 3 yaşındaki Irmak Demir hayatını kaybetti, 5 kişinin tedavisi sürüyor

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te otomobil yolda çukura düştü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, Siirt-Batman karayolu Çayırlı köyü mevkiinde meydana geldi. Mansur Demir yönetimindeki otomobil, çalışması devam eden yola girdi. Yoldaki çukura düşen otomobilde sürücü Mansur Demir ile birlikte 1 yaşındaki Melisa Demir, 3 yaşındaki Irmak Demir, Meryem Demir ve henüz isimleri belirlenemeyen 2 kişi olmak üzere 1’i ağır toplamda 6 kişi yaralandı.

        Çevredeki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar UMKE ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Irmak Demir, hastanede yapılan müdahalelilere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Görseller DHA tarafından servis edilmiştir

        #Siirt
        #Irmak demir
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        HÜDAPAR binasına bıçaklı saldırı
        HÜDAPAR binasına bıçaklı saldırı
        Beşiktaşlı futbolcu trafik kazası geçirdi
        Beşiktaşlı futbolcu trafik kazası geçirdi
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        İsrail'de binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
        İsrail'de binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Beyoğlu'nda yaşandı! Taksici kadın yolcuyu darp etti
        Beyoğlu'nda yaşandı! Taksici kadın yolcuyu darp etti
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Kızı hayatını kaybetti
        Kızı hayatını kaybetti
        Mbappe'ye rekor teklif!
        Mbappe'ye rekor teklif!
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş