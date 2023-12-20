Haberler Sağlık Sık duş alanlar dikkat!

Sık duş alanlar dikkat! Kış aylarında cilt daha kuru ve cansız görünür. Önlem alınmadığında ise süreç ilerler ve kuruluk, pullanmayla başlayıp kızarıklık, kaşıntı, çatlama ve kanamayla kendini gösteren egzamaya dönüşür. Peki, neden özellikle kış aylarında bu durumla karşı karşıya kalıyoruz? Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Uysal, "Kuru cilde sahip olan kişilerin büyük çoğunluğunu sık duş alan kişiler oluşturur. Sabun kullanımı da cildi çok kurutacağı için banyoda tercih edilmemelidir" uyarısında bulundu Habertürk Giriş: 20.12.2023 - 11:30 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:30 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Özellikle soğuk havayla direkt temas eden el ve yüz bölgesinde kuruluğun daha fazla olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Uysal, "Sık duş alan kişilerde kuruluk daha fazladır. Küçük çocuklarda daha sık gördüğümüz ve soğuk havalarda dudaklarını sık sık yalama, tükürüğün hasarlandırıcı etkisiyle ağız çevresinde çatlama ve kızarıklıkla kendini gösteren dudak egzaması hiç de seyrek değildir.

2 Şurada Paylaş!







Cilt kuruluğu yaşın ilerlemesiyle birlikte daha fazla görülmeye başlar. Derinin üst tabakasının yaklaşık yüzde 10’luk kısmını oluşturan suyun miktarının azalması deride çatlamaya, kaşıntıya ve kuruluğa neden olur. Cilt kuruluğu olan kişilerin çoğunda altta yatan bir hastalık yoktur. Kuru cilde sahip olan kişilerin büyük çoğunluğunu ise sık duş alan kişiler oluşturur" dedi.