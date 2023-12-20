Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Sık duş alanlar dikkat!

        Sık duş alanlar dikkat!

        Kış aylarında cilt daha kuru ve cansız görünür. Önlem alınmadığında ise süreç ilerler ve kuruluk, pullanmayla başlayıp kızarıklık, kaşıntı, çatlama ve kanamayla kendini gösteren egzamaya dönüşür. Peki, neden özellikle kış aylarında bu durumla karşı karşıya kalıyoruz? Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Uysal, "Kuru cilde sahip olan kişilerin büyük çoğunluğunu sık duş alan kişiler oluşturur. Sabun kullanımı da cildi çok kurutacağı için banyoda tercih edilmemelidir" uyarısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 11:30 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Özellikle soğuk havayla direkt temas eden el ve yüz bölgesinde kuruluğun daha fazla olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Uysal, "Sık duş alan kişilerde kuruluk daha fazladır. Küçük çocuklarda daha sık gördüğümüz ve soğuk havalarda dudaklarını sık sık yalama, tükürüğün hasarlandırıcı etkisiyle ağız çevresinde çatlama ve kızarıklıkla kendini gösteren dudak egzaması hiç de seyrek değildir.

        2

        Cilt kuruluğu yaşın ilerlemesiyle birlikte daha fazla görülmeye başlar. Derinin üst tabakasının yaklaşık yüzde 10’luk kısmını oluşturan suyun miktarının azalması deride çatlamaya, kaşıntıya ve kuruluğa neden olur. Cilt kuruluğu olan kişilerin çoğunda altta yatan bir hastalık yoktur. Kuru cilde sahip olan kişilerin büyük çoğunluğunu ise sık duş alan kişiler oluşturur" dedi.

        3

        ATOPİK YAPILI CİLTLER DAHA ÖZENLİ OLMALI

        Dr. Uysal, "Günlük hayatta kullandığımız kozmetik ürünler, sıcak su, kimyasal maddeler içeren deterjanlar, giysilerin neden olduğu sürtünme, sık sık hava yolculuğu gerçekleştirme, rüzgâra maruz kalma, hava kirliliği ve klima kullanımı da kuruluğa yol açan sebepler arasında. Bu faktörlerin dışında egzama ve sedef gibi cilt rahatsızlıkları, metabolik bazı faktörler ve tiroid bezinin yeterince çalışmıyor oluşu da cilt kuruluğuna neden olabilir.Bol su tüketimi ve cildinin yapısının iyi tespit edilmesi önemlidir. Atopik (alerjik) yapılı kişiler normal bireylere göre daha kuru bir cilde sahiptir. Günlük hayatın düzenlenmesi, kullanılan ürünlerin seçimi önem arz eder. Duşta sürekli keselenmek ve uzun zaman geçirmenin cilt kuruluğunu arttırdığını bu sebeple duş sonra nemlendirici krem kullanılması gerekir" diye konuştu.

        4

        "SABUNDAN KAÇININ"

        Losyon formunda kullanılacak ürünlerin özelikle banyo sonrası ilk 3 dakika içinde kullanması gerektiğini kaydeden Dr. Uysal, sözlerine şöyle devam etti: "Cildine nemlendirici kullanamayan kişiler banyoda, banyo yağlarını hemen duş sonrası kurulanmadan sürebilirler. Kullanılan duş jelleri ve temizleyiciler duruma göre nemlendirici içerikli ya da syndet formunda yani sabun olmayan temizleyiciler olmalıdır.

        5

        Sabun kullanımı cildi çok kurutacağı için banyoda tercih edilmemelidir. Ayrıca alerjik bünyeli kişiler için kokusuz ve renksiz ürünler daha az alerji riski olduğu için tercih edilmelidir."

        6

        DIŞARIYA ÇIKARKEN NEMLENDİRİCİ SÜRMEYİ İHMAL ETMEYİN

        Özelikle dışarı çıkarken açıkta kalan alanlara nemlendirici kullanımının önemli olduğunu söyleyen Dr. Uysal, "Nemlendirici tercihleri kullanılacak bölgeye göre değişir. Yüz bölgesinde kullanılacak nemlendiriciler kişinin cilt tipine göre değişir. Yağlı ciltler su bazlı nemlendiriciler kullanması gerekirken kuru ciltler daha yağlı ürünler kullanmalıdır. Yüzde yağlı ürünlerin kullanımı sivilceyi tetikleyebilir. El bölgesinde vücuda göre daha yağlı ürünler kullanmalıdır" dedi.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Yaralı askerler Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
        Yaralı askerler Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde