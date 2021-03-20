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Âşık Veysel'in vefatının üzerinden 48 yıl geçti

Âşık Veysel, vefatının 48'inci yılında anılıyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta ünlü ozan Âşık Veysel'in anısına 'Âşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi' kurulacağını belirtti

Âşık Veysel'in vefatının üzerinden 48 yıl geçti
HABERTURK.COM / İHA

Sivas Valisi Salih Ayhan, ünlü ozan Âşık Veysel'in vefatının yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Veysel'in Türk halk kültürüne önemli katkılar sağladığını belirtip, "Âşıklar Diyarı" olarak bilinen Sivas'ımızın yetiştirdiği en önemli Ozanlardan Âşık Veysel Şatıroğlu, Anadolu kültürünü özümsemiş, bu değerleri en yalın haliyle söze döküp Türk Milleti'nin gönlünde önemli yer edinmiş ve Türk Halk Kültürüne önemli katkılarda bulunmuştur. Âşık Veysel Şatıroğlu, yaşadığı tüm acılara rağmen umudunu kaybetmeden derdini, sevincini, hasretini 7 yaşında eline aldığı sazıyla yıllarca hem söylemiş hem de söyletmiştir. Bir halk ozanı olmasının yanı sıra topluma ışık tutan saygın kişiliği ile de ön plana çıkan Ünlü Ozan Âşık Veysel, dizelerinde sevgiyi, kardeşliği, doğayı ve ölümü eşsiz bir üslupla betimleyerek, birleştirici yönüyle de Türk toplumu üzerinde büyük etki bırakmıştır" dedi.

Salih Ayhan, Âşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi'nin temelini atacaklarını belirterek şunları söyledi; "Dünya'ya mal olmuş Âşık Veysel ve bu toprakların yetiştirdiği diğer ozanlarımızın anılarını ayrıca müzik kültürünü yaşatmak amacıyla Valilik olarak yeni bir müzeyi daha hayata geçireceğiz. Âşıklar ve halk ozanları geleneğini, dillere destan türkü ve ezgilerinin sazıyla sözüyle sunulacağı, Âşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi'nin temelini en kısa zamanda atacağız. Kendi konseptiyle özgün bir müzenin inşa edileceği 13 bin metre karelik müzede kalıcı ve dönemsel sergi galerileri, kapalı ve açık konser salonları, müzik atölyeleri, müzikle terapi ve meditasyon odaları, arşiv, kütüphane, konservasyon atölyesi ve depolama birimleri olacak. Arkeoloji Müzesi yanına yapılacak olan müzede Sivas'ın müzik kültürü değerleriyle birlikte evrensel müzik ögeleri yansıtılacak. Müzede Âşık Veysel'in, Sivas'ın ve Türkiye'nin iz bırakan ozanlarının silikondan yapılmış hareketli heykelleri, hologram görüntüleri, sesleri interaktif olarak hayata geçecek."

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