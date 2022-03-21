Âşık Veysel anılıyor 0:00 / 0:00

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Ünlü halk ozanı Âşık Veysel, vefatının 49'uncu yıl dönümünde ülke çapında düzenlenen etkinlikle anılıyor. Âşık Veysel, hayatını 21 Mart 1973'te sabah saat 3.30'da kaybetti.

Âşık Veysel, Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde düzenlenen program ile anıldı. İlçe Kültür Kompleksinde Âşık Veysel’i Anıyoruz programı düzenlendi. Âşık Veysel, Şelpe Bağlama Ozanı Muzaffer Özdemir tarafından seslendirilen türkülerle anıldı. Anma programına, Arguvan Kaymakamı Kemal Ülkü, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, Arguvan Belediyespor Kulübü Başkanı Cemal Altun, CHP İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, CHP Kadın Kolları Başkanı Gül Nilay Millaoğlu, Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Arguvan Doğal Kooperatif Başkanı Süleyman Yücel, Belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, programın açılışında yaptığı konuşmada, Âşık Veysel’in isminin yaşatılması gerektiğini belirterek, 'Âşık Veysel, insanlığa ve dünyamıza sınırsız güç katmış, yaşama azmi vermiştir. Sevginin, birliğin, beraberliğin en büyük destekçisi, eserleri günümüze kadar gelen, gelecek kuşaklara da ışık tutmuş bir halk ozanıdır. Türkülerin başkenti kabul edilen Arguvan’da türkülerin üstadı, halk ozanı Âşık Veysel’i anmak bizlere gurur vermektedir” dedi.

Program, Âşık Veysel'in hayatını içeren sine vizyon gösterimi, türküler, şiirler ve kitap imzalama etkinlikleriyle sona erdi.