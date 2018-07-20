Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son dönemde büyük darbe vurulan PKK terör örgütü üyelerinin aralarında yaptığı telsiz görüşmelerinde bölgeye takviye kuvvet istediği belirlendi.
Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre teröristlerin telsiz görüşmelerinde bölgede sıkıştıklarını ve en az 4 terör örgütü üyesinin takviye olarak Giresun ve Trabzon kırsalına gönderilmesini istediği tespit edildi. Bu telsiz görüşmeleri üzerine bölgeye geçiş güzergahında arama tarama faaliyetlerinin hızlandırıldığı öğrenildi.
BÖLGEDE 6 TERÖRİST BULUNUYOR
PKK terör örgütünün Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatan rapor İçişleri Bakanlığı'na ulaştırıldı. Rapora göre, bölgede 6 PKK'lının kaldığı ifade edildi.
Bölgede faaliyetlerini sürdüren terör örgütü üyesi Zerdeşt kodlu telsizi kullanan teröristin Tunceli kırsal alanındaki Munzur kodlu telsizi kullanan terör örgütü üyesiyle 8 Haziran 2018'de yaptığı görüşme tespit edildi. 4 teröristin bölgeye takviye olarak gönderileceği belirtilen görüşmeyi Zerdeşt kod adlı telsizi kullanan Roji veya Sorej kod adlı teröristlerin yaptığı belirlendi.
HANGİ TERÖRİST NEREDE GÖRÜLDÜ?
Öte yandan yabani hayvanların takibi için kurulan ancak terör örgütü üyelerinin yerlerinin belirlenmesinde de kullanılmaya başlanılan fotokapanların zaman zaman teröristleri görüntülendiği belirlendi. Öldürülen Cudi-Zaza kod adlı Mehmet Yakışır ile Rodi kod adlı Levent Dayan'ın aralarında bulunduğu terör örgütü üyelerinin nisan, mayıs ve haziran aylarında nerelerde görüldüğü rapora yansıdı. Raporda yer verilen bazı bilgiler şöyle:
*9 Mayıs saat 03.00 sıralarında Giresun'un Çanakçı ilçesindeki verici ve 2 kilometre mesafedeki meteoroloji istasyonuna eş zamanlı sabotaj yapıldı. Ayrıca istasyonun yanına basma düzenekli tuzaklanan 1 kilo patlayıcı imha edildi.
*26 Mayıs'ta Giresun'un Güce ilçesi Dokuzkonak köyü yolunda saat 07.30 ve 08.30 sıralarında iki teröristin fotokapan görüntüsü alındı. Teröristlerden birinin Rojhat-Ankara kod adlı Rahman Sümer olduğu belirlendi.
*27 Mayıs'ta Giresun'un Güce ilçesi Dokuzkonak köyü yolunda Zap kodlu telsizi kullanan Türk Tarık kod adlı Barış Öner'in fotokapan görüntüsü alındı.
*9 Haziran'da Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Üçtaş Mahallesi Kurbantepe mevkisinde Karadeniz Eyalet Sorumlusu Zeynel kodlu telsizi kullanan Cudi-Zaza kod adlı Mehmet Yakışır fotokapanda görüldü.
GIDA MALZEMESİ ÇALDILAR
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Damlıköy'de bulunan iki ikametten 2 Nisan'da yaklaşık 50 kilogram yaşam malzemesi çalındı. 23 Haziran'da Giresun'un Doğankent ilçesi Süttaşı Mahallesi Ağaçbaşı Yaylası'nda A.V. adlı kişiye ait bakkaldan yaklaşık 500 kilo gıda maddesi çalındı. Bu hırsızlık olayının yaşandığı bölgeye yakın olan Ağaçbaşı Yaylası'nda 9 Temmuz'da teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.
GRUPLARDA HANGİ TERÖRİSTLER VAR?
Kawa kod adlı İranlı ve Sorej kod adlı İranlı'nın bir grup olduğu, Zap-Zeryer kodlu telsizi kullanan Türk Tarık kod adlı Barış Öner'in yanında ise Aras Faraşin kod adlı Aras Aslan yer aldığı tespit edildi. Zigana kodla telsizi kullanan Rojhat Ankara kod adlı Rahman Sümer'in yanında ise Rüzgar kod adlı Reşit Ertuş'un bulunduğu raporlarda yer aldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.