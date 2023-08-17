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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sıkıştığı otomobilde 400 kilometre seyahat eden kedi kurtarıldı

        Sıkıştığı otomobilde 400 kilometre seyahat eden kedi kurtarıldı

        Çorum Sungurlu'daki dinlenme tesisinde otomobilin far bölümüne sıkıştığı fark edilen kedi, bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra yandaki aracın altına girdi. Buradan da kurtarılan kedinin, birinci otomobile Ordu'da girdiği ve yaklaşık 400 kilometre seyahat ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 01:01
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        Sıkıştığı otomobilde 400 kilometre seyahat eden kedi kurtarıldı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir dinlenme tesisinde aracın far bölümüne sıkıştığı fark edilen kedi, bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra girdiği yandaki aracın altından ikinci kez kurtarıldı.

        Otomobiliyle Ordu'dan Ankara'ya seyahat eden Recep Cingöz, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi.

        Aracından indiği sırada motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden Cingöz, kaputu açtığında bir yavru kedinin aracın motor bölümüne sıkıştığını fark etti.

        Yavru kedi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 10 dakika süren uğraşın ardından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra aracın yanında park halindeki Bilal Saygılı'ya ait Fransa plakalı araca saklandı.

        Vatandaşlar bu kez yavru kediyi diğer aracın altından çıkarmak için seferber oldu. Aracın takımlarının bulunduğu alana sıkıştığı belirlenen kedi, aracın altına giren çocuk tarafından çıkarıldı.

        AA'nın haberine göre, yaklaşık 400 kilometre seyahat eden yavru kedi tesiste gözlem altına alındı. Sürücü Recep Cingöz, Ordu'dan hareket edip, Sungurlu'ya kadar geldiklerini belirterek, "Sungurlu'da araçtan kedi sesi geldiğini fark ettik. Aracın sağına soluna baktık, arabanın içinde bir kedi yavrusu vardı. İlk önce köpek sesi vererek çıkarmaya çalıştık. Köpek sesine tepki vermedi, kedi sesi verdik. Kedi sesine tepki verdi ve bir arkadaşımız kediyi çıkardı. Nerede girdiğini bilmiyorum ama hırpalanmıştı." dedi. Cingöz, yavru kedinin hayatını kurtarmanın mutluluğuyla yola devam edeceklerini belirtti.

        Bilal Saygılı ise yavru kedi ile macera yaşadıklarını belirterek, "Kedi Ordu'dan Sungurlu'ya kadar gelmiş. Burada benim arabamın motoruna girmiş. Benim küçük oğlanla operasyon yaptık. Benim küçük oğlan kediyi kurtardı." diye konuştu.

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