Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İş insanı Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu serbest bırakıldı! Canlı yayında uyuşturucu kullandığını itiraf etmişti - Güncel haberler

        Sıla Doğu adli kontrolle serbest bırakıldı

        İş insanı Dilan Polat´ın ablası Sıla Doğu, sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada, uyuşturucu kullandığını itiraf etmesinin ardından gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 17:12 Güncelleme: 01.10.2023 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sıla Doğu serbest bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İş insanı ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat´ın ablası Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada kokain içtiği itirafında bulundu.

        DHA'da yer alan habere göre o anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        #sıla doğu
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        2 gol 1 iptal var
        2 gol 1 iptal var
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        Fethiye'de iki zodyak bot çarpıştı
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"