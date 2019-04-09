Sıla'nın dövmesinde dikkat çeken mesaj

Şarkıcı Sıla, yaptırdığı yeni dövmesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının bazı takipçileri dövmesinin 'Ahmet Kural'a gönderme' olduğunu iddia etti