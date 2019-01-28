Sıla Gençoğlu'nun şikayetinde, darp iddialarına yönelik olarak yürütülen soruşturma sırasında şüphelilerin, tahrif edilmiş bir video ile suç delillerini değiştirdikleri öne sürüldü. Savcılık, tahrif edildiği iddia edilen video görüntüsünü yayınlayan televizyon kanalından görüntüyü nasıl elde edildiğini sordu.
18 SAAT SONRA ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLEN GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI
Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre Sıla Gençoğlu'nun oyuncu Ahmet Kural tarafından şiddete maruz kalmasından 18 saat sonra çekildiği öne sürülen bir video görüntüsü medyada yayınlanmıştı.
Videoda Sıla Gençoğlu'nun arkadaşları ile eğlendiği görüntüler yer alıyor ve sanatçının vücudunda morluklar gözükmediği ifade ediliyordu. Bunun üzerine savcılık, görüntüleri incelenmesi için bilirkişiye göndermişti.
BİLİRKİŞİ: İLK 6 SANİYELİK BÖLÜM EKSİK
Bilirkişi raporunda Ahmet Kural'ın avukatı tarafından sunulan görüntüler ile Sıla Gençoğlu'nun avukatı tarafından sunulan görüntüler arasında 6 saniyelik fark olduğu belirtildi.
Ahmet Kural'ın avukatının verdiği görüntülerde ilk 6 saniyelik bölümün olmadığı ifade edildi. 6 saniyelik bölümde şikayetçi Sıla Gençoğlu'na ait görüntülerde sol gözüne yakın bir bölgede yanağının üzerinde ten rengine göre farklı renkte olan kısımların olduğu tespit edildi.
ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERDİ
Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezzan Epözdemir, 6 Aralık 2018'de verdiği dilekçe ile Ahmet Kural ve avukatı hakkında şikayette bulundu.
Epözdemir, dilekçede Ahmet Kural ve avukatının soruşturmayı etkileyebilecek bir takım eylemler gerçekleştirdiğini öne sürdü. Tahrif edilmiş, değiştirilmiş bir video üzerinden manipülatif haberler yaptırılmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalıştıklarını iddia etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şikayet üzerine savcılık, Ahmet Kural ve avukatı hakkında "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, Görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlattı.
Savcılık, soruşturma kapsamında suç duyurusuna konu görüntüleri yayınlayan özel televizyondan görüntüleri nereden temin ettiklerini sordu.
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