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Ahmet Kural'ın avukatının verdiği görüntülerde ilk 6 saniyelik bölümün olmadığı ifade edildi. 6 saniyelik bölümde şikayetçi Sıla Gençoğlu'na ait görüntülerde sol gözüne yakın bir bölgede yanağının üzerinde ten rengine göre farklı renkte olan kısımların olduğu tespit edildi.