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Sıla konserinde adım atacak yer kalmadı

Ege turnesi kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan ünlü sanatçı Sıla’nın konserinde izdiham yaşandı. Günler öncesinde biletlerin tükendiği konserde yer kalmayınca Sıla hayranları ayakta kaldı. Merdivenlerde oturarak Sıla konserini izleyen hayranları unutulmaz bir gece yaşadı

06.08.2018 - 17:15 | Güncelleme: İHA

İHA'nın haberine göre, ünlü sanatçı Sıla Bodrum Antik Tiyatro’da yaz konserleri kapsamında sahneye çıktı. Antik Tiyatro’yu dolduran hayranları tarafından büyük ilgi gören Sıla sahne kostümüyle büyük beğeni topladı.

Ünlü sanatçı Sıla sahneye ilk olarak “Açık Deniz” isimli şarkısıyla çıktı. Sıla konserine “Boşver” ve “Yabancı” şarkılarıyla devam etti. Şarkılarına ışık şovu ve gitaristlerin şovları eşlik eden Sıla’yı yaklaşık 4 bin kişi izledi

ADIM ATACAK YER KALMADI

Biletlerin günler öncesinde tükendiği Sıla konserinde adım atacak yer kalmadı. Saatler önceden konser alanına gelen vatandaşlar, saatlerce konser alanına girmek için kuyrukta bekledi.

Konsere giren hayranları içeride büyük şok yaşadı. Konserin yapıldığı antik tiyatroda yer kalmadığını gören Sıla hayranları oturunca yer bulamadı. Ayakta kalan Sıla hayranları konseri merdivenlere oturarak izlemek zorunda kaldı.

 

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