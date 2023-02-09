Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmaya, maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıldan 20 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan ve Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Gökçek hazır bulundu.

EN ÜST SINIRDAN, İNDİRİMSİZ CEZA TALEP EDİLDİ

Sıla Şentürk'ün anne ve babasının yer almadığı duruşmada, sanık Gökçek, olayın bu noktaya gelmesinden üzüntü ve pişmanlık duyduğunu söyledi. Ailenin avukatları ise sanığın üzerine atılı suçlardan en üst sınırdan ve indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 21 Şubat 2023'e ertelendi.