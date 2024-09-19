Sıla Türkoğlu, yazdan kalma pozlarını paylaştı
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu, yazdan kalma pozlarını paylaştı
Giriş: 19.09.2024 - 09:58 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:58
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Sıla Türkoğlu, SHOW TV'nin izleyici rekortmeni 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimlerini sürdürüyor.
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25 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz yaz döneminde çıktığı tatilde sezonun yorgunluğunu attı.
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Tatilin keyfini çıkardığı anları genellikle sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Sıla Türkoğlu'ndan, sezonun özeti niteliğinde bir paylaşım daha geldi.