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        Haberler Magazin Sıla Türkoğlu, yazdan kalma pozlarını paylaştı - Magazin haberleri

        Sıla Türkoğlu, yazdan kalma pozlarını paylaştı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Doğa'sı Sıla Türkoğlu, yazdan kalma pozlarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 09:58 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:58
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        Sıla Türkoğlu, SHOW TV'nin izleyici rekortmeni 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimlerini sürdürüyor.

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        25 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz yaz döneminde çıktığı tatilde sezonun yorgunluğunu attı.

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        Tatilin keyfini çıkardığı anları genellikle sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Sıla Türkoğlu'ndan, sezonun özeti niteliğinde bir paylaşım daha geldi.

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        Sıla Türkoğlu, genellikle bir teknede arkadaşlarıyla birlikte geçirdiği anları paylaştı ve yazın tadını çıkardığı anları yeniden canlandırdı.

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        Sıla Türkoğlu, son yaptığı sosyal medya paylaşıma ise "Yaz bitti, ben ancak biliyorsunuz ki" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Sıla Türkoğlu
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