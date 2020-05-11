Silah kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - ADANA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticareti yaptığını belirlediği kişileri takibe aldı.Ekipler, tespit ettiği adreslere düzenlediği operasyonlarda ruhsatsız 17 tabanca ve 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 16 şarjör, 12 mermi, 13 kartuş ele geçirdi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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