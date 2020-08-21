Silah kaçakçılığına yönelik operasyonda tropik hayvanlar da kurtarıldı

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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.Ç. isimi kişinin atölyede yasa dışı şekilde ürettiği çok sayıda silahı piyasaya sürdüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Güngören ve Silivri'de 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 av tüfeği, 1 namlusu değiştirilmiş tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, 68 mermi, 14 sürgü, 1 namlu, 1 zımpara makinesi ve 1 lazer makinesi ile çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Ayrıca şüphelinin Silivri'deki evinin bahçesinde bulunan ve "Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" (CİTES) kapsamında alınıp satılması özel izne tabi olan çok sayıda puma, iguana, savannah kedisi, tavus kuşu, deve kuşu, rakun, flamingo ve yabani kaza da el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

El konulan tropik hayvanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.