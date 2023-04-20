Adana'da bir silah kaçakçısı teslimata kızı ve yeğinini gönderdi, hepsi gözaltına alındı

DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen Halis Y.'yi, teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan çalışmada Halis Y.'nin il dışından getirttiği kurusıkıdan dönüştürülmüş tabancaları, kentte sattığı tespit edildi. Polis, şüphelinin kızı Büşra Y. (21) ile yeğeni Mazlum Y.'nin (29) gönderilen silahları teslim almak üzere Adana Merkez Otogarı'na gittiği saptandı.

Otogara giden ekipler, bir koli ile birlikte 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Açılan kolinin içerisinde 25 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda Halis Y. de gözaltına alınırken, evde 5 ruhsatsız tabanca daha ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.