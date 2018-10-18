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Silah satışına 'bizim sorumluluğumuz değil' dediler!

Mısır rejimine masum halka karşı kullandığı silahları satmakla suçlanan Fransa'nın Savunma Bakanı Florence Parly, ülkesinin silahları orduya sattığını, Mısır yönetiminin bunları ne amaçla kullandığının kendi sorumlulukları olmadığını belirtti

18.10.2018 - 09:14 | Güncelleme:

Mısır rejimine masum halka karşı kullandığı silahları satmakla suçlanan Fransa'nın Savunma Bakanı Florence Parly, ülkesinin silahları orduya sattığını, Mısır yönetiminin bunları ne amaçla kullandığının kendi sorumlulukları olmadığını söyledi.

Parly, Fransa Senatosunun Dışişleri ve Savunma Komisyonunda, Fransa'nın Mısır'a sattığı silahların 2013 ve sonrasındaki yıllarda halka karşı baskı kurmak amacıyla kullanıldığı iddialarını değerlendirdi.

Fransa tarafından Mısır'a satılan savunma sanayisi ürünlerinin Mısır ordusuna yönelik olduğunu kaydeden Parly, bu silahların iç güvenliği sağlama faaliyetlerinde kullanılmasından ülkesinin sorumlu tutulamayacağını belirtti. Parly, "Eğer Mısır, Renault Trucks tarafından üretilen ve uzun zaman önce ihraç ettiğimiz askeri malzemeleri sivil halka karşı kullandıysa, bu bizim hedeflediğimiz bir durum değildi. Mısır ile bir işbirliği ilişkimiz var ve aynı şekilde silah ihracatı konusunda da güçlü bir ilişkimiz olduğu doğrudur." dedi.

Fransız bakan ayrıca, 2013'te Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulamaya sokulan yasağın, güvenlik güçleri tarafından sivil halkı bastırma amacıyla kullanılabilecek silahların Mısır'a satışını düzenlediğini anlatarak, ülkesinin taahhütlerine uyduğunu ve alınan kararlara saygı gösterdiğini sözlerine ekledi.

Uluslararası Af Örgütü, dün yayımladığı raporda, Fransa'nın 2012-2015 yıllarında sivil halka karşı kullanılmasına rağmen Sherpa ve MIDS tipi zırhlı araçları satmaya devam ettiğini bildirmişti. Raporda, başta 14 ağustos 2013'teki Rabia Meydanı katliamı olmak üzere ülkedeki çok sayıda saldırı ve baskınlarda güvenlik güçlerinin bu araçlardan açılan ateşle binden fazla kişiyi öldürdüğü belirtilmişti. "Mısır, Fransız Silahları Baskının Merkezinde" başlıklı raporda Fransa'nın 2012-2017 yıllarına 4 milyar avroluk silah satışı ile Mısır'ın bir numaralı müşterisi haline geldiği kaydediliyor.

AB'nin, Mısır'a silah ve güvenlik ekipmanı satışını yasaklayan 2013 ve 2014 tarihli direktiflerinin hiçe sayıldığı vurgulanan raporda, Fransa'nın Mısır'da uygulanan baskılar ve insan hakları ihlallerinde "suç ortağı" olduğu uyarısı yapılıyor.

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