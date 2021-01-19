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Samsun'da mahkeme saldırı olayında kullanılan trafik hunisini 'silah' saydı

Samsun'da mahkeme, hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırıda kullanılan trafik hunisini ‘silah’ sayarak saldırganı 'silahla yaralama' suçundan hapis cezasına çarptırdı.

ARTIK SİLAH! Son dakika: Huniyle ilgili yargıdan flaş karar
Huni de silah sayıldı!
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İHA

Samsun Diş Hastalıkları Hastanesine gelen Taner K. ile Caner K. araçlarını hastane önündeki engelli araç park yerine park ettiler. Kendilerini uyaran hastanenin özel güvenlik görevlisi Seyfettin K.'yi darp eden şahıslar, yardıma gelen özel güvenlik görevlisi Onur Ş.'ye de saldırdılar. Saldırgan Taner K. güvenlik görevlisi Seyfettin K.'ye park yerinde bulunan trafik hunisi ile saldırarak yaraladı. Olay anı ise hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Güvenlik görevlileri Taner K.'den şikayetçi oldu. Taner K. de kendisini darp ettiklerini ileri sürdüğü güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu. Taner K. ile güvenlik görevlileri Onur Ş. ve Seyfettin K. hakkında Samsun 8. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Davanın son duruşmasında özel güvenlikçilerin Avukatı Mustafa Remzi Toprak müvekkillerinin kamu görevi yaptığını, şahısların engelli park yerine park etmekte ısrarcı olduklarını, uyarılara rağmen park etmekte ısrar edip özel güvenlikçilere park edilmemesi için engel olarak konulan trafik hunisini alarak güvenlikçinin kafasına vurduğunu, huninin kafada temas ettiği noktaya göre öldürücü olabileceğini, bu sebeple de huninin silah sayılması gerektiğini belirterek, sanıklara ceza indirimi yapılmaması, iyi hal uygulanmaması ve özel güvenlikçilerin kamu görevi yaptıkları dikkate alınarak sanığın görevi yaptırmamak için direnme suçunu işlediğini ifade ederek şahıstan şikayetçi olduklarını söyledi.

Cumhuriyet savcısı özel güvenlikçilerin beraatini, duba kullanarak saldıran Taner K.'nin de cezalandırılması mütalaası vermesini müteakip kararını açıklayan hakim, özel güvenlik görevlileri Seyfettin K. ve Onur Ş.'nin eylemlerinde meşru müdafaa şartları oluştuğu kanaatine vararak ayrı ayrı baraatlerine karar verdi.

Mahkeme Taner K.'nin güvenlik görevlisine saldırıda kullandığı park yerindeki trafik hunisinin ‘silah’ sayılmasına karar verdi. Taner K., ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün ve güvenlik görevlisi Onur Ş.'yi ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 9 ay olmak üzere toplam 3 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Taner K.'nin suça eğilimli kişiliğini nazara alarak ceza indirimine yer olmadığına hükmetti.

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