Olay, öğleden sonra Eyübiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Olgaç ailesine mensup 8 kişi, otomobille geldikleri emlakçı Edecan ailesinden alacaklarını istemesi üzerine tartışma çıktı.



DHA'nın haberine göre iş yerinde çıkan sözlü tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. İki grup araçlarında getirdikleri av tüfeği, tabanca ve şişlerle birbirlerine saldırdı. Kavgada Ali Olgaç, Kasım Olgaç, Mehmet Olgaç, Ömer Olgaç pompalı tüfek ile tabancadan çıkan kurşun ve saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etmesiyle yaralandı.



ÇOK SAYIDA MERMİ KOVANINA EL KONULDU



Edecan ailesinden 3 kişi ise darp edilerek yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis, kavgaya karışan tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.



Kavgada yaralanan 7 kişi olay yerine çağırılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda mermi kovanına el koyarken kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

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