Silahını temizlerken canından oldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mahalle bakkalı Adnan Koyuncu (61), evde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu kendini başından vurarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hacıkara Mahallesi'nde Adnan Koyuncu'nun evinde meydana geldi. Mahalle bakkalı Adnan Koyuncu, iddiaya göre, evinde tabancasını temizlerken silahın alması sonucu başından vuruldu. Eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu, daha sonra Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Koyuncu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası Adnan Koyuncu, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası Beypazarı Dibekören Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Adnan Koyuncu'nun ağabeyi, aynı zamanda eski Hacıkara Mahallesi Muhtarı Hasan Koyuncu, olayın silah temizlerken meydana geldiğini, kardeşinin intihar etmesini gerektirecek herhangi bir nedenin olmadığını söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.