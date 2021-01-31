Silahla oynayan çocuk arkadaşını öldürdü

İHA

Uşak’ta silahla oynayan çocuğun kafasından vurduğu genç, hastanede kurtarılamadı

Olay, Fatih Mahallesi'ne bağlı Birinci Öner Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Ramazan Altıner (19) evine arkadaşlarını davet etti. Altıner’in arkadaşı P.A. (17) evdeki av tüfeğiyle oynadığı esnada tüfek ateş aldı. Tüfeğin ateş alması sonucunda Altıner başından yaralandı.

Evdekilerin ihbarları üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Altıner, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

P.A. ile birlikte 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.