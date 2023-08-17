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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de aracında silahlı saldırıya uğradı! Yaralı halde 30 km kaçtı - Güncel haberler

        Arkadaşı tarafından silahla vurulan sürücü, yaralı halde 30 kilometre kaçtı

        Kocaeli'de bir kişi aracında silahlı saldırıya uğradı. Olayda zanlı kayıplara karışırken sürücünün yaralı halde 30 kilometre kaçtığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 17:04
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        Silahla vuruldu! Yaralı halde 30 km kaçtı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, otomobil içerisindeki arkadaşına silahla ateş ederek kayıplara karıştı.

        İHA'nın haberine göre yaralanan sürücü de araçla yaklaşık 30 kilometre kaçtı. Sürücünün durumu eşine haber vermesiyle yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilde oturan sürücü F.S. (42) ile arkadaşı S.E. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.E. tabancasını çıkardı.

        İddiaya göre ikili arasında çıkan arbedede silah patladı. F.S. silahtan çıkan kurşunla çenesinden yaralanırken, S.E. ise kayıplara karıştı. Yaralanan sürücü de olay yerinden aracıyla birlikte kaçtı. Yaralı şekilde Gölcük ilçesine kadar gelen F.S., eşini arayıp yaralandığını bildirdi. F.S.'nin eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

        Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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